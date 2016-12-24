В Саранске 30 и 31 декабря ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог

По информации городской Администрации, для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового года, 30 и 31 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка, остановка транспортных средств на некоторых участках улично-дорожной сети.



С 20:00 30 декабря до 8:00 31 декабря будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по пр-кту Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Володарского на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от

ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Советской на участке от ул. Рабочей до ул. Володарского

- на парковках по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, д. 26), по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, д. 47А).



С 8:00 до 23:00 31 декабря будет временно ограничено движение, исключена стоянка, остановка транспортных средств:



- по пр-кту Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Володарского на участке от ул. Коммунистической до

ул. Советской

- по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от

ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Советской на участке от ул. Рабочей до ул. Володарского;

- на парковках по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, д. 26), по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, д. 47А);



С 14:00 до 23:00 31 декабря будет временно исключена стоянка, остановка и ограничено движение транспортных средств:



- на автодороге на участке от перекрестка ул. Красноармейской и

ул. Кавказской до д. 34 по ул. Советской.