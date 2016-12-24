Кадровый центр Мордовии в этом году трудоустроил более 70% обратившихся участников СВО и членов их семей

По информации центра, еще четверо получили финансовую поддержку для начала собственного бизнеса. Самой востребованной сферой для открытия своего дела стали пассажирские грузоперевозки.

В числе трудоустроенных соискателей - один человек с инвалидностью. Вакансии участникам СВО и членам их семей предложили крупнейшие предприятия региона — «Саранский приборостроительный завод», «103 Арсенал», «Ромодановосахар», «КЗ «Цветлит» и другие.

Сейчас в поисках работы находятся 16 человек из числа участников СВО и членов их семей. Индивидуальный план их сопровождения включает в себя подбор работы с учетом состояния здоровья, подготовку к собеседованию, оказание финансовой помощи при трудоустройстве, участие в специализированных ярмарках вакансий.