Мордовия вошла в топ-30 по числу студентов-финалистов олимпиады «Я - профессионал»

По итогам отборочного этапа VIII сезона олимпиады «Я - профессионал» президентской платформы «Россия - страна возможностей» Мордовия вошла в топ-30 студентов-финалистов олимпиады. 239 студентов успешно справились с заданиями и продолжат бороться за победу. Всероссийская олимпиада студентов «Я - профессионал» реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

В ходе отборочного этапа Всероссийской олимпиады 128 545 российских студентов из всех регионов страны проверили свои силы, а 25 777 смогли набрать нужное количество баллов, чтобы продолжить участие. Впереди их ждет заключительный этап.

«Олимпиада «Я - профессионал» предоставляет равные возможности для студентов вне зависимости от места проживания и университета. Каждый участник может проявить свои способности, приблизиться к карьере мечты, поступлению в лучшие магистратуры и аспирантуры страны и получить заслуженные награды. В восьмом сезоне 239 студентов вузов Республики Мордовия прошли в финальный этап. Платформа «Россия - страна возможностей» всегда поддерживает талантливую молодежь на их пути к профессиональному и личностному успеху», - отметил генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я - профессионал» получают дополнительные бонусы, среди которых льготное поступление на следующую ступень образования, а также денежные премии до 300 тысяч рублей для медалистов.