В Мордовии у предпринимателя изъяли контрафактные сигареты на сумму более 47 миллионов рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 57-летнего индивидуального предпринимателя, причастного к приобретению, перевозке и хранению в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

В январе 2024 года фигурант с целью извлечения прибыли приобрел у неизвестных ему мужчин в Пензенской и Нижегородской областях немаркированную табачную продукцию. Продолжая действовать из корыстной заинтересованности и реализовывать свой преступный умысел, обвиняемый организовал перевозку приобретенного товара в арендуемые складские помещения для последующей реализации через свою сеть специализированных магазинов в г. Саранске и с. Берсеневке Лямбирского района Мордовии. В ходе оперативных мероприятий было изъято 365 500 контрафактных пачек сигарет различных наименований на сумму более 47 миллионов рублей.

Следственным отделом УФСБ расследовано уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере).

Вину в инкриминируемом ему преступлении индивидуальный предприниматель признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в результате проводимых оперативно-розыскных и следственных действий была выявлена линия для изготовления, фасовки и упаковки табачной продукции. Производство располагалось в промышленном ангаре в Неверкинском районе Пензенской области. В подпольном цеху обнаружено сырье для изготовления сигарет – махорка, сигаретные фильтры, поддельные акцизные марки, папиросная бумага, полиэтиленовая упаковка, клей.

Изготовлением контрафактного товара занимались 9 граждан из стран СНГ, 7 из которых находились на территории России нелегально и были выдворены из страны.

Материалы по данному факту выделены в отдельное производство.