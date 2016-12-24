В Мордовии военнослужащих по контракту освободили от уплаты транспортного налога на автомобиль с мощностью двигателя до 200 л/с

25 декабря на сессии Государственного Собрания Мордовии депутаты рассмотрели 19 вопросов повестки дня.

Парламентарии приняли решение об освобождении граждан, проходящих военную службу по заключенному с Министерством обороны РФ контракту, от уплаты транспортного налога на автомобиль с мощностью двигателя до 200 л/с включительно. Налоговая льгота распространяется на налоговый период 2024 года.

Депутаты проголосовали за увеличение размера ежегодной денежной выплаты детям войны ко Дню Победы до 2350 рублей. Кроме этого, уточняется, что дети войны имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения на территории республики.

По инициативе прокурора Мордовии были внесены изменения в Закон «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия». В соответствии с изменениями, устанавливается ответственность за нарушение ограничений на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Штраф для граждан составит от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от пятидесяти до двухсот тысяч рублей. За нарушение запрета на пребывание в лесах на граждан будет налагаться штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Также на сессии депутаты утвердили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов и поддержали ряд других законопроектов.



Глава Мордовии Артём Здунов и Председатель Государственного Собрания Владимир Чибиркин поблагодарили депутатский корпус за работу в 2024 году, за активную помощь участникам СВО и членам их семей.