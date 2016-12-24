В Мордовии нацпроект вывел на более высокий уровень помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Мордовии завершается реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Он вывел на новый уровень помощь пациентам при инсультах и инфарктах. Был проведен целый комплекс мероприятий, направленный на совершенствование первичного звена здравоохранения и повышения эффективности специализированной стационарной высокотехнологичной помощи.

В республике была создана сеть сосудистых центров и закуплено современное медицинское оборудование. Так, в 2024 году в Региональный сосудистый центр №2 на базе Мордовской республиканской центральной клинической больницы поступил рентгеновский компьютерный томограф с сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга.

Первичное сосудистое отделение на базе Рузаевской центральной районной больницы оснастили диагностическим комплексом для ультразвуковых исследований экспертного класса. В медицинские учреждения республики были направлены 3 аппарата УЗИ для исследований сердца и сосудов. Все оборудование введено в эксплуатацию.

С начала этого года в республике провели 1710 рентген-эндоваскулярных вмешательств. Это малоинвазивная процедура с низким риском послеоперационных осложнений.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» также включал в себя профилактические меры для пациентов с высоким сердечным риском. Это в первую очередь культура питания, оно должно быть достаточным, но не избыточным, с минимальным потреблением жиров и соли. Не менее важно отказаться от курения.