Юный житель Мордовии стал победителем викторины Знание.Игра в рамках профориентационного курса «Россия — мои горизонты»

В последней игре уходящего 2024 года приняли участие более 4400 школьников, 913 из которых — жители ПФО. Победители были определены в каждом федеральном округе страны и в новых регионах.

Интеллектуальная викторина, организованная Российским обществом «Знание» для профориентационного курса, состояла из четырех туров: в первом школьники ответили на вопросы о наземном, водном и воздушном транспорте, во втором проверили свои знания в медицине и фармации, темой третьего тура стало предпринимательство, а в четвертом ребят ждали вопросы о топливно-энергетическом комплексе в России.

Среди победителей викторины — юный эрудит из Мордовии. Им стал учащийся саранского Центра образования № 15 «Высота» Тимофей Кечин.

Общество «Знание» проводит такие викторины по итогам отраслевых занятий, на которых школьники узнают о достижениях страны в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, государственном управлении, в области цифровых технологий и других отраслях экономики. Кроме того, ребята знакомятся с самыми востребованными профессиями в этих сферах.