Из Мордовии в ЛНР доставили новогодние подарки детям и оборудование для боевых подразделений

В преддверии Нового года региональное общественное объединение предпринимателей «Терентич Тим» и представители Народного фронта в РМ в 20-й раз отправились в зону СВО с гуманитарной миссией. Из Мордовии были доставлены новогодние детские подарки, комплекты новых детских книг, детская одежда и обувь. Три детских учреждения в городах Альчевск, Стаханов и Лисичанск были рады и благодарны за оказанную помощь и поддержку.

Вторая часть груза была доставлена в боевые подразделения. «Отдельную благодарность ребята выражают Ефремову Валерию, который неоднократно уже в течение двух лет поддерживает специальную военную операцию отправкой гуманитарного груза в виде газовых баллонов и газовых горелок, – говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин. – В три боевых подразделения было направлено все оборудование, приобретенное предпринимательским сообществом для выполнения оперативных боевых задач. Хотелось бы отметить особенно оперативное и эффективное взаимодействие Мордовского отделения «Российского фонда мира» и Казначейства Республики Мордовия, которые в очень короткие сроки подготовили и реализовали заявки от наших боевых подразделений. Наш гуманитарный конвой лишь помог доставить все в короткие сроки и до Нового года».

Молодежное крыло Народного фронта в РМ совместно с волонтерским движением по «ZOVу СЕРДЦА» передали в этот раз несколько маскировочных сетей для наших военнослужащих.

«Работа по поддержке наших ребят на передовой идет постоянно, – продолжает Игорь Еремкин. – Спасибо всем предприятиям, организациям, органам власти и добровольцам в разных районах нашей республики за помощь и поддержку! Вместе мы победим!»