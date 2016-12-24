Жителям Мордовии досрочно выплатят детские пособия за декабрь и пенсии за первую декаду января

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В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, отделение Социального фонда по Мордовии досрочно выплатит детские пособия за декабрь и пенсии за первую декаду января.
Жители Мордовии, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат их за декабрь 25 декабря. В этот день региональное отделение СФР перечислит:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям)
- выплату на первого ребенка до 3 лет
- ежемесячную выплату из средств материнского капитала
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
В отделении Социального фонда по Мордовии напоминают, что зачисление средств в банках происходит в течение всего дня. Если выплаты не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Пособия, которые семьи с детьми получают на почте, будут доставлены в соответствии с установленным графиком доставки почтовых отделений.
Почтовые отделения начнут доставку пенсий с 3 января.
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