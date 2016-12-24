Жителям Мордовии досрочно выплатят детские пособия за декабрь и пенсии за первую декаду января

В связи с тем, что первая неделя января выпадает на новогодние праздники, отделение Социального фонда по Мордовии досрочно выплатит детские пособия за декабрь и пенсии за первую декаду января.

Жители Мордовии, которым детские пособия поступают на счета в банках, получат их за декабрь 25 декабря. В этот день региональное отделение СФР перечислит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (неработающим родителям)

- выплату на первого ребенка до 3 лет

- ежемесячную выплату из средств материнского капитала

- пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

В отделении Социального фонда по Мордовии напоминают, что зачисление средств в банках происходит в течение всего дня. Если выплаты не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.

Пособия, которые семьи с детьми получают на почте, будут доставлены в соответствии с установленным графиком доставки почтовых отделений.

Почтовые отделения начнут доставку пенсий с 3 января.