В Мордовии 72-летний душегуб отправится в колонию за убийство женщины

Суд вынес обвинительный приговор 72-летнему жителю Мордовии, совершившему еще в прошлом веке умышленное убийство женщины. Об этом сообщает Следственный комитет по РМ.

В ходе расследования было установлено, что в ночь на 22 августа 1993 года в лесопосадках возле города Ардатова обвиняемый будучи в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить половой акт с местной жительницей. В процессе между ними произошла ссора. Он ударил женщину, жертва стала кричать. Опасаясь, что она сообщит о произошедшем в правоохранительные органы и его привлекут к уголовной ответственности, фигурант дела задушил ее.

Долгое время преступление оставалось не раскрытым. В этом году в рамках целенаправленной работы аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России повторно изучили материалы уголовного дела. Совместно с оперативными сотрудниками полиции преступление удалось раскрыть, были установлены и допрошены новые свидетели преступления, проведены судебные экспертизы.

В ходе допросов душегуб подробно рассказал о совершенном преступлении, подтвердив обстоятельства убийства в ходе проверки показаний на месте. Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в колонии особого режима.