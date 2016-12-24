В Саранске водитель иномарки не справился с рулевым управлением на кольцевой развязке

По информации МВД по РМ, 22 декабря в Саранске во время несения службы инспекторами ДПС был замечен автомобиль «Опель Мокка», который совершил выезд за пределы дороги на кольцевой развязке на пересечении улиц Волгоградской и Севастопольской.

При проверке сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем автомашины находился 23-летний водитель. Он пояснил, что не справился с рулевым управлением, в результате чего его автомобиль совершил наезд на бордюрный камень и получил механические повреждения.

В информации отмечается, что признаков опьянения водитель не имел и от помощи сотрудников полиции отказался.

Автомобилист снял с иномарки номера для последующей доставки транспортного средства на эвакуаторе в ремонтный сервис. Для эвакуации автомашины «Опель Мокка», у которой были повреждены три колеса, подъехал автомобиль «Нива», на передних боковых стеклах которого была нанесена сильная тонировка.

На водителя «Нивы» сотрудники Госавтоинспекции составили административный материал по ст. «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».