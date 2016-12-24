Инструктор по физкультуре из детского сада Мордовии стала лауреатом Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Инструктор по физической культуре детского сада №114 из Рузаевского района Екатерина Аверьянова заняла II место на Всероссийском конкурсе «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса проходила в прямом эфире в режиме телемоста с региональными студиями. Министр образования РМ Елена Солдатова поздравила Екатерину Аверьянову с успехом и вручила ей диплом лауреата Всероссийского конкурса.