В Саранске на уборку города 23 декабря вывели 82 единицы техники и 1043 рабочих

Наш город

Такие данные приводит Администрация города. Отмечается, что во всех районах ведется расчистка остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам и лестничных маршей. 

Одновременно производится противогололедная обработка нескольких дорог и очистка от наледи пешеходной части мостов по ул. Ботевградской и ул. А. Невского.

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