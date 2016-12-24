В Саранске на уборку города 23 декабря вывели 82 единицы техники и 1043 рабочих

Такие данные приводит Администрация города. Отмечается, что во всех районах ведется расчистка остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам и лестничных маршей.

Одновременно производится противогололедная обработка нескольких дорог и очистка от наледи пешеходной части мостов по ул. Ботевградской и ул. А. Невского.