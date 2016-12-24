УФСБ России по Республике Мордовия просит жителей региона не подаваться на провокации мошенников

В УФСБ России по Республике Мордовия фиксируются случаи мошенничества посредством телефонных мессенджеров с демонстрацией копий «приказов» и иных документов схожих с официальными бланками ведомства якобы подписанных руководством территориального органа безопасности. При этом злоумышленники убеждают граждан соблюдать конфиденциальность, угрожая в противном случае привлечь их к уголовной ответственности за разглашение государственной тайны или отказ от сотрудничества.

В связи с этим напоминаем, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации не используют мессенджеры для связи с гражданами в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Никогда не присылают копии и фотографии своих служебных удостоверений, ведомственных приказов и иных правовых актов.

Все оперативно-розыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения. Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично.

В УФСБ по РМ просят жителей региона не подаваться на провокации злоумышленников. При получении запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, социальных сетей и мессенджеров необходимо прервать общение и связаться с правоохранительными органами.

Телефоны дежурной части МВД по РМ - 47-77-71, дежурной службы УФСБ России по РМ - 28-28-28.

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