«Шумбрат, Мордовия!» смело идет по республике и по России!» - подведены итоги ежегодного фестиваля народного творчества

21 декабря в РДК состоялся заключительный концерт лауреатов и дипломантов XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» Без преувеличения, это одно из самых ярких ежегодных событий культурной жизни республики.



Артистов и зрителей приветствовал Глава Мордовии Артём Здунов. «Фестиваль «Шумбрат, Мордовия!» - это наше достояние. Он смело идет по республике и по стране, - отметил руководитель региона. - Мордовия очень достойно завершает год, поэтому мы должны показать, что и веселиться тоже умеем. Мы многое делаем для сохранения нашей культуры, языка - занимаемся электронными переводчиками, словарями, костюмами, национальной кухней. Все это мы должны передать будущим поколениям».



Глава республики напомнил: за последние годы в Мордовии построено и капитально отремонтировано свыше 30 сельских культурно-досуговых учреждений, оснащено новыми музыкальными инструментами 12 детских школ искусств, три театра и четыре музея, на очереди - ремонт РДК.



Развивается и сам фестиваль - в этом году его участниками стали более 5 тысяч человек из 120 населенных пунктов республики. В их числе - ветераны специальной военной операции и их семьи.



Руководитель региона вручил государственные награды за заслуги в области культуры и активное участие в фестивале.



Также Глава Мордовии наградил призеров и победителей в различных номинациях.



В номинации «Лучший патриотический концерт» диплом фестиваля вручен Ромодановскому району, в номинации «Лучший патриотический номер» - участнику специальной военной операции, ветерану боевых действий Дмитрию Волкову.



Темниковский район победил в номинации «Верность и преданность народным традициям», также он стал лауреатом выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастерство земли мордовской».



В номинации «Семьи героев» дипломы фестиваля получили Матвей Матвеев (Инсарский район), Артем Кочнев (Рузаевский район), Виктория Харитонова (Лямбирский район), Ирина Мурашева (Теньгушевский район), Павел Зевайкин, Регина Егорова, Рустам Юсупов, Юлия Жданкина, Валерия Макарова (городской округ Саранск).



В номинации «Душа фестиваля» победил Евгений Самаркин - протоиерей храма в честь Казанской иконы Божьей Матери (Ардатовский район, с. Жаренки).

В номинации «Творческая семейная династия фестиваля» - семья Канаевых (Рузаевский район, с. Левжа),



В номинации «Самобытный музыкант» - Иван Сургаев, Заслуженный работник культуры Республики Мордовия, лауреат премии Главы Республики Мордовия, автор-исполнитель песен на мордовском языке (Темниковский район).



В номинации «Лучший коллектив-спутник» диплом фестиваля вручен детскому фольклорному ансамблю «Лаймоня» Центра национальной культуры Старошайговского района. Руководитель ансамбля Виктор Пивкин стал победителем в номинации «Лучший наставник коллектива-спутника».



В номинации «Семейная пара педагогов-наставников» диплом фестиваля вручили Борису и Светлане Слепцовым (городской округ Саранск).



Самый волнующий момент фестиваля – подведение итогов.



За высокие результаты и активное участие в организации и проведении XXVIII Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «ШУМБРАТ, МОРДОВИЯ!»:



- в номинации «Муниципальные образования с численностью населения до 10 000 человек» диплом лауреата III степени получили творческие коллективы АТЯШЕВСКОГО района

- диплом лауреата II степени получили творческие коллективы ЗУБОВО-ПОЛЯНСКОГО района

- диплом лауреата I степени вручили коллективам Большеберезниковского района.



Гран-при фестиваля - у коллективов СТАРОШАЙГОВСКОГО района.



В номинации «Муниципальные образования с численностью населения свыше 10 000 человек» диплом лауреата III степени получили творческие коллективы РУЗАЕВСКОГО района.



Диплом лауреата II степени - у ЛЯМБИРСКОГО района.



Диплом лауреата I степени - у КРАСНОСЛОБОДСКОГО района. Также за высокий уровень выставочной композиции Краснослободский район стал лауреатом выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастерство земли мордовской».



Гран-при фестиваля получили творческие коллективы КОВЫЛКИНСКОГО района.



За высокие результаты в организации выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастерство земли мордовской» диплом лауреата вручили ТЕНЬГУШЕВСКОМУ району.



За высокий профессиональный уровень в создании концертной программы специальным дипломом награждены творческие коллективы городского округа САРАНСК.



За сохранение и приумножение народных промыслов и ремесел родного края, высокие результаты в организации выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мастерство земли мордовской» диплом фестиваля вручили АРДАТОВСКОМУ району.