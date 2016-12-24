«Нормой жизни должна стать многодетная семья»: Глава Мордовии принял участие в Госсовете

Глава Мордовии Артём Здунов 20 декабря принял участие в заседании Государственного Совета под председательством Президента страны Владимира Путина. Госсовет был посвящен вопросам поддержки семей в Российской Федерации.

На заседании подвели итоги Года семьи, а также обсудили дополнительные федеральные меры поддержки.

Владимир Путин отметил: «В уходящем году было много сделано, чтобы семья укрепила своё важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус. Такую работу по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания. Семья – а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети – должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей. Отмечу, что в российских семьях растёт доля третьих и последующих детей. Так, в 2018 году их было 23,3 процента, а в прошлом году – уже более 30 процентов. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнётся в наступающем году».

Глава государства подчеркнул: «Большая семья, в которой растёт много детей, – это есть и должен быть образ будущего России».

Президент объявил ряд новых мер поддержки. Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена и распространена на вторичный рынок, в тех населенных пунктах, где не строится новое жилье. Правительство должно определить критерии таких населенных пунктов.

Молодым мамам - студентам очных отделений вузов, колледжей, техникумов необходимо увеличить пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.

Правительство должно устранить ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей.

Президент поручил распространить на матерей-героинь льготы Героев Труда РФ.

Доступность социального контракта для многодетных семей должна быть повышена.

Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны. «Ответственный бизнес уже проводит такую работу: заботится о здоровье сотрудников, учитывает членов их семей, предоставляя социальный пакет. Ряд компаний пошли дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребёнка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный, зрелый подход надо поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компании своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи, а также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным. Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путёвки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать», - сказал Президент России.

Глава государства объявил 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников СВО и в память о подвигах предков.

С докладами на Госсовете выступили губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин, глава Минтруда Антон Котяков, руководитель исполкома Общероссийского движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов.

В Мордовии сейчас действуют более 30 мер социальной поддержки семей с детьми. Только в этом году на эти цели направлено свыше 3 млрд рублей. Со следующего года в республике будут введены дополнительные меры поддержки для многодетных и молодых семей.