В УФСБ России по РМ прошло торжественное мероприятие по случаю дня работника органов безопасности РФ

В УФСБ России по Республике Мордовия прошло торжественное собрание, посвященное 107-й годовщине образования органов государственной безопасности Российской Федерации. В мероприятии приняли участие руководство Республики Мордовия, руководители правоохранительных структур, сотрудники и ветераны службы.

Начальник Управления Дмитрий Лукьянов поздравил коллектив с профессиональным праздником и поблагодарил за профессионализм, выдержку и высокую самоотдачу. В своем выступлении он отметил, что в 2024 году оперативным составом УФСБ успешно пресекались разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб, террористические и экстремистские проявления, преступления в сфере экономики. При выполнении задач, поставленных руководством страны, сотрудники ведомства проявили личное мужество и высокий профессионализм.

В рамках мероприятия отличившимся военнослужащим вручили ведомственные награды. Ветеранов за активное участие в жизни Управления отметили грамотами.

Минутой молчания почтили память тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Слова поздравления в адрес коллектива УФСБ выразил Глава Республики Мордовия Артем Здунов, представители органов государственной власти и правоохранительных структур.