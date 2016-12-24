Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В Москве 20 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Обсуждались вопросы обновления социально значимой инфраструктуры и итоги реализации в текущем году проектов по линии Минстроя РФ.
Среди ключевых вопросов – строительство жилых объектов. По данным Росстата за 11 месяцев в республике введено 291,8 тысяч м² жилья. Сейчас в регионе строится 31 многоквартирный дом.
Последовательная работа в Мордовии ведется по обновлению жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан. С 2019 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 86,9 тысяч м² такого жилья. Было отмечено, что федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», рассчитанный до конца текущего года, в регионе завершен досрочно.
В этом году в республику привлечено более 330 млн рублей на благоустройство общественных территорий и почти миллиард - на обновление систем водоснабжения и водоотведения.
В рамках программы «Стимул», которая направлена на развитие инфраструктуры, в этом году в республике построено пять автодорог. Это значительно улучшило транспортное сообщение и доступность ряда населенных пунктов. Также завершено строительство канализации в Саранске и объекта водоснабжения в поселке Торбеево. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году благоустроенно 18 территорий.
Мордовия активно участвует в федеральном проекте «Чистая вода». Он позволил значительно повысить обеспечение жителей региона качественной водой. Сейчас на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения в Краснослободске.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено плану работ и участию республики в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни» - его реализация начнется с 2025 года.
Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Инсаф Хайруллин и заместитель Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте РФ Айрат Усманов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Артём Здунов прочитал студентам лекцию о героях нашей страны
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери