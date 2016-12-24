Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина

В Москве 20 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным. Обсуждались вопросы обновления социально значимой инфраструктуры и итоги реализации в текущем году проектов по линии Минстроя РФ.

Среди ключевых вопросов – строительство жилых объектов. По данным Росстата за 11 месяцев в республике введено 291,8 тысяч м² жилья. Сейчас в регионе строится 31 многоквартирный дом.

Последовательная работа в Мордовии ведется по обновлению жилищного фонда и улучшению качества жизни граждан. С 2019 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расселено 86,9 тысяч м² такого жилья. Было отмечено, что федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», рассчитанный до конца текущего года, в регионе завершен досрочно.

В этом году в республику привлечено более 330 млн рублей на благоустройство общественных территорий и почти миллиард - на обновление систем водоснабжения и водоотведения.

В рамках программы «Стимул», которая направлена на развитие инфраструктуры, в этом году в республике построено пять автодорог. Это значительно улучшило транспортное сообщение и доступность ряда населенных пунктов. Также завершено строительство канализации в Саранске и объекта водоснабжения в поселке Торбеево. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году благоустроенно 18 территорий.

Мордовия активно участвует в федеральном проекте «Чистая вода». Он позволил значительно повысить обеспечение жителей региона качественной водой. Сейчас на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию объекта водоснабжения в Краснослободске.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено плану работ и участию республики в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни» - его реализация начнется с 2025 года.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Инсаф Хайруллин и заместитель Полномочного представителя Республики Мордовия при Президенте РФ Айрат Усманов.