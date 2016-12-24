В Мордовии по обвинению в мошенничестве задержан бывший советник генерального директора одного из предприятий региона

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 45-летнего жителя г. Москвы, бывшего советника генерального директора одного из предприятий региона, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что с июня 2022 года по апрель 2024 года фигурант осуществлял трудовую деятельность в организации, исполняющей государственные контракты по ремонту техники. Обвиняемый контролировал исполнение договоров и содействовал заключению соглашений с аффилированными ему лицами. Таким образом, используя свои близкие связи, путем заключения фиктивных договоров, он похитил более 2,5 млн рублей, выделенных из бюджета.

Похищенные денежные средства мужчина потратил по собственному усмотрению.

На основании собранных УФСБ материалов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ленинский районный суд Саранска избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.