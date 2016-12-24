На территории Саранской ТЭЦ -2 провели учения по ликвидации и локализации разливов нефти и нефтепродуктов

Репортер

По информации МЧС по РМ, в ходе учений отрабатывались действия в случае аварии с максимально возможным разливом нефтепродуктов по территории.

По легенде, в ходе плановых работ машинистом была обнаружена утечка мазута из резервуара N4. Первый этап учений заключался в отработке действий руководящего состава, персонала и спасательных служб при возникновении аварии.

Во время второго этапа проверялись практические действия сил и средств, привлекаемых нефтебазой для ликвидации ЧС в результате разлива мазута.

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