В Мордовии виновник ДТП с погибшим 22-летнем парнем стал фигурантом уголовного дела

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Как сообщает МВД по РМ, в отношении 42-летнего водителя «Тойота Рав 4» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Напомним, 16 декабря в 21 час 45 минут водитель автомобиля «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Ботевградской, на перекрестке с ул. Васенко совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099» под управлением 22-летнего парня, которая находилась на прилегающей территории и заезжала во двор дома.
После столкновения отечественная легковушка превратилась в груду искореженного металла. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21099» от полученных травм скончался на месте происшествия.
Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции водитель «Тойота Рав 4» был доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Как отмечается, состояние алкогольного и наркотического опьянения не установлено.
В настоящий момент по факту аварии назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.
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