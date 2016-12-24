В Мордовии виновник ДТП с погибшим 22-летнем парнем стал фигурантом уголовного дела

Как сообщает МВД по РМ, в отношении 42-летнего водителя «Тойота Рав 4» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 16 декабря в 21 час 45 минут водитель автомобиля «Тойота Рав 4», двигаясь по ул. Ботевградской, на перекрестке с ул. Васенко совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 21099» под управлением 22-летнего парня, которая находилась на прилегающей территории и заезжала во двор дома.

После столкновения отечественная легковушка превратилась в груду искореженного металла. В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 21099» от полученных травм скончался на месте происшествия.

Прибывшими на место аварии сотрудниками Госавтоинспекции водитель «Тойота Рав 4» был доставлен в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Как отмечается, состояние алкогольного и наркотического опьянения не установлено.

В настоящий момент по факту аварии назначен ряд экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.