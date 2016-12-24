История ветерана СВО из Мордовии вошла в новый сборник рассказов под редактурой Захара Прилепина

В Москве прошла презентация третьего сборника рассказов и стихотворений участников СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир». Его издал фонд «Защитники Отечества», редактором выступил писатель Захар Прилепин.

Третий сборник составили произведения 58 героев. Некоторые авторы до участия в специальной военной операции никогда не занимались творчеством. Среди них – ветеран Юрий Полобичев из Саранска. Его история под названием «Мародер», посвященная жизни в прифронтовом поселке Нескучное, также вошла в третий сборник рассказов.

«Для меня большая честь, что моя история и личный опыт участия в спецоперации легли в основу книги, - говорит Юрий Полобичев. - Это не просто признание, это – возможность донести до людей правду о том, что происходит в зоне СВО на самом деле, без прикрас, ради сохранения исторической правды».