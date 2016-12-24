Событие национального масштаба – запущен линейный ускоритель ЦКП «СКИФ» в наукограде Кольцово Новосибирской области

Событие является одним из важнейших этапов реализации масштабного научного проекта, который находится под постоянным личным контролем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Пучок из источника электронов ЦКП «СКИФ» пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя, длина которой составляет 25 метров, его параметры – положение, размер, энергия, суммарный заряд - зафиксированы системой люминофорных датчиков, спектрометром и цилиндром Фарадея. Все показатели соответствуют проектным.

Как рассказал заведующий кафедрой электрофизических установок НИЯУ МИФИ Сергей Полозов, линейный ускоритель, который запущен в рамках проекта «Сила», обеспечивает так называемое промежуточное ускорение. Установка СКИФ также должна включать в себя основное кольцо ускорителя для ускорения на полную энергию. «Пока не заработает основное кольцо, СКИФ работать не будет, – отметил Сергей Полозов. – С точки зрения объемов строительства, запуск линейного ускорителя знаменует очень небольшой части проекта».

Центр коллективного пользования «СКИФ» – источник синхротронного излучения поколения 4+. Реализация проекта ведётся в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики проекта позволят проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология, гуманитарные науки. Также ЦКП «СКИФ» поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.