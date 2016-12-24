В Саранском музыкальном училище им. Л. П. Кирюкова наградили лауреатов премии Главы Мордовии в области музыкального искусства

В Саранске в ходе торжественной церемонии наградили лауреатов премии Главы Мордовии за достижения в области музыкального искусства и культуры – профессиональных и самодеятельных композиторов, музыковедов и исполнителей.

В номинации «За лучшее музыкальное произведение» лауреатом стал Антон Никонов - композитор, член региональной организации Союза композиторов России.

В номинации «За лучший музыковедческий труд» лауреатом признана Ирина Молоствова, также представляющая региональную организацию Союза композиторов России.

В номинация «За лучшее исполнение музыки композиторов Мордовии» награждена Елена Сонина - преподаватель Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова.

В номинации «За лучшее музыкальное произведение самодеятельного автора» лауреатом стал Василий Родионов - концертмейстер Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева.