В Саранском музыкальном училище им. Л. П. Кирюкова наградили лауреатов премии Главы Мордовии в области музыкального искусства

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В Саранске в ходе торжественной церемонии наградили лауреатов премии Главы Мордовии за достижения в области музыкального искусства и культуры – профессиональных и самодеятельных композиторов, музыковедов и исполнителей.
В номинации «За лучшее музыкальное произведение» лауреатом стал Антон Никонов - композитор, член региональной организации Союза композиторов России.
В номинации «За лучший музыковедческий труд» лауреатом признана Ирина Молоствова, также представляющая региональную организацию Союза композиторов России.
В номинация «За лучшее исполнение музыки композиторов Мордовии» награждена Елена Сонина - преподаватель Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова.
В номинации «За лучшее музыкальное произведение самодеятельного автора» лауреатом стал Василий Родионов - концертмейстер Института национальной культуры МГУ им. Н.П. Огарева.
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