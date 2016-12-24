В УФСИН по РМ проведут прием граждан с участием членов ОНК и Общественного совета

23 декабря в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия пройдет прием граждан по вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов осужденных, с участием члена Общественной наблюдательной комиссии РМ Галиной Шикиной и члена Общественного совета при УФСИН по РМ Юрием Кармишиным.

По информации ведомства, прием будет осуществляться в кабинете №100 административного здания УФСИН по РМ в 14.00.