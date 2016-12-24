В УФСИН по РМ проведут прием граждан с участием членов ОНК и Общественного совета

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества
23 декабря в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия пройдет прием граждан по вопросам, касающимся обеспечения прав и законных интересов осужденных, с участием члена Общественной наблюдательной комиссии РМ Галиной Шикиной и члена Общественного совета при УФСИН по РМ Юрием Кармишиным.
По информации ведомства, прием будет осуществляться в кабинете №100 административного здания УФСИН по РМ в 14.00.
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