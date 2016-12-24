На федеральных автодорогах в Мордовии количество ДТП в этом году снизилось на 20 %

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, за 11 месяцев 2024 года на федеральных трассах Р-178 Саранск – Ульяновск, Р-158 Нижний Новгород – Саратов и подъездной дороги к столице республики от М-5 «Урал» зафиксировано снижение всех показателей аварийности.

Об этом сообщил и.о. начальника учреждения Александр Успехов на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которая прошла под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 20,6% - с 63 до 50, погибших на 64,5% - с 31 до 11, пострадавших на 34,4 % - с 93 до 61. Места концентрации ДТП на федеральных автодорогах отсутствуют», - подчеркнул руководитель дорожного ведомства.

Александр Успехов отметил, что основными причинами ДТП на федеральных дорогах продолжают оставаться выезд на встречную полосу движения, несоблюдение скоростного режима и дистанции, нарушение порядка проезда перекрестков, опасные маневры, а также нахождение пешеходов на проезжей части вне зоны пешеходных переходов.

Для улучшения ситуации с безопасностью на отдельных участках дорог изменены схемы дорожного движения. Так на отрезке с 151-го по 157-й км М-5 «Урал», подъезд к Саранску ликвидированы короткие отрезки обгона, установлены знаки ограничения скорости и комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, перед опасными участками нанесены виброшумовые полосы. На 313-м км трассы Р-158, где находится оживленный перекресток, установлены дополнительные светофоры.