В Саранске на Центральном рынке провели тренировку по отработке действий при угрозе теракта и других ЧП

18 декабря в Саранске на территории торгового комплекса «Центральный» провели объектовую тренировку. Ее инициатором выступило руководство торгового комплекса.

Тренировочные мероприятия проходили при координации Антитеррористической комиссии г.о. Саранск и во взаимодействии с сотрудниками МЧС, МВД, Росгвардии и ООО ЧОО «Элит-Резерв».

В рамках проведенных учений были ботработаны практические действия при возникновении угрозы террористического акта, пожара и других чрезвычайных происшествий. Закреплены маршруты движения и пути эвакуации сотрудников, арендаторов и посетителей торгового комплекса.

«Учения проводились с целью недопущения паники граждан в случае чрезвычайной ситуации, а также для того, чтобы выявить недостатки в организации эвакуации и заблаговременно их устранить», - пояснил секретарь АТК г.о. Саранск Владимир Карташов.

Подобные тренировки будут проводиться в Саранске и на других потенциальных объектах террористических посягательств.