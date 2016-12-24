Мастерицы из Мордовии представляют свои изделия на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России

18 декабря в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве состоялось открытие XXXVI выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2024». В этом году она собрала более тысячи участников из 73 российских регионов.

«Ладья» – единственный выставочный проект, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Свои изделия здесь демонстрируют мастера традиционных промыслов, творческие объединения, индивидуально работающие умельцы и ремесленники.

По информации Минэкономики РМ, от Мордовии в выставке принимают участие пять самозанятых - получатели многочисленных финансовых и нефинансовых мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Мастерицы из республики представляют свои изделия по нескольким направлениям:

- Ольга Гостяева - валяние из шерсти

- Наталья Русяева - интерьерные куклы

- Татьяна Афонина - новогодние игрушки из ваты

- Ирина Тябина - сувенирная продукция

- Екатерина Вишнякова - изделия из хлопкового жгута с мордовским колоритом.

В рамках выставки запланирована обширная деловая программа, пройдут концерты и показы одежды российских дизайнеров, мастера продемонстрируют старинные техники традиционных промыслов: роспись по дереву, ткани и металлу, гончарство, резьба по кости, камню и дереву, лепка игрушки, ковка, кружевоплетение, ювелирное искусство.

О всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать в Центре «Мой бизнес» по телефону: 24-77-77.