Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» в предстоящем сезоне сыграет домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена»

18 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился с руководством регбийного клуба «Локомотив-Пенза». Обсуждалось проведение на стадионе «Мордовия Арена» домашних игр команды в Чемпионате России по регби.

Напомним, что Мордовия уже неоднократно принимала матчи Чемпионата России и другие состязания по этому виду спорта, в том числе международные. С регбийным клубом «Локомотив-Пенза» также налажено плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор клуба Игорь Бармапов поблагодарил Главу Мордовии за взаимодействие и всестороннюю поддержку спорта.

Чемпионат стартует в апреле 2025 года, и в Мордовии команда планирует провести не менее 10 матчей. Все они будут транслироваться в эфире главного спортивного федерального канала страны.

Главный тренер клуба «Локомотив-Пенза» Александр Янюшкин отметил, что опыт проведения состязаний в Мордовии у команды уже есть – в регионе прекрасная инфраструктура, хорошие условия размещения и тренировок. Успешно в республике развивается и детское регби.

Вместе с командой по традиции прибывают и ее болельщики. Участники встречи обсудили вопросы логистики. В частности, речь шла об электричке, которая курсирует между Саранском и Пензой, и режиме ее движения для удобства фанатов.

Глава Мордовии также предложил руководству клуба рассмотреть возможность проведения в республике дружеских матчей по регби с командами из других стран.