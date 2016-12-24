Народный фронт в РМ ратует за обустройство тротуара по направлению к отделению Социального фонда в Саранске

Народный фронт в РМ обратился к городским властям с просьбой сделать путь к отделению Социального фонда в Саранске более доступным и безопасным для пешеходов.

По пути к отделению, расположенному на улице Пролетарской, пешеходный тротуар резко переходит в парковочную площадку. Это дорога является единственным подходом к зданию Социального фонда, и при посещении учреждения жители города вынуждены маневрировать между машинами.

Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья проход через этот участок становится и вовсе испытанием – сейчас приходится идти по рыхлому снегу и наледи.

По обращению горожан представители ОНФ выехали на место для оценки ситуации. Местные жители отметили, что на данном участке никогда не было тротуара, который в настоящее время стал здесь просто необходим.