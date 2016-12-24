В Минэкономики РМ сообщили о ценах на продукты на предстоящей продовольственной ярмарке

В ближайшую субботу, 21 декабря, на четырех площадках в Саранске пройдет новогодняя ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка будет работать с 07:00 до 13:00 по следующим адресам:

- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)

- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)

- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)

- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).

В продажу поступят популярные категории товаров - яйца куриные, сливочное масло, мясо, рыба, овощи, мед и другие.



Цены на продукцию, представленную на ярмарке, будут ниже рыночных. По данным Минэкономики РМ, сахар будет стоить 55 рублей за кг, десяток яиц - 70 рублей, 1 кг сливочного масла нефасованного - 900 рублей, 1 кг мяса птицы - 160 рублей за кг.





