В музее им. И.Д. Воронина определили победителей конкурса новогодних работ «Подарок для Деда Мороза»

В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина подвели итоги ежегодного творческого конкурса новогодних работ «Подарок для Деда Мороза».

В этом году конкурс проводился на тематической основе «Моя семья, моя Россия». Всего на суд жюри были представлены 263 творческих работы, среди которых определены победители и призеры. Со списком авторов лучших работ можно ознакомиться на сайте музея.