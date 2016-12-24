В музее им. И.Д. Воронина определили победителей конкурса новогодних работ «Подарок для Деда Мороза»

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В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина подвели итоги ежегодного творческого конкурса новогодних работ «Подарок для Деда Мороза».
В этом году конкурс проводился на тематической основе «Моя семья, моя Россия». Всего на суд жюри были представлены 263 творческих работы, среди которых определены победители и призеры. Со списком авторов лучших работ можно ознакомиться на сайте музея.
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