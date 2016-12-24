Более 16 тысяч жителей Мордовии получают пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве

Такие данные приводит отделение Социального фонда по Республике Мордовия.



В настоящее время 16 376 жителей Мордовии получают пенсию в повышенном размере за длительный сельский стаж. Такая мера поддержки предоставляется неработающим пенсионерам, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности.

При определении права на доплату учитывается работа в отраслях растениеводства, животноводства и рыбоводства в должностях, утвержденных Правительством России. Это — агрономы, ветеринары, зоотехники, механизаторы, трактористы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин — всего более 500 профессий. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в сельский стаж вне зависимости от наименования специальности или должности.

Также в 30-летний стаж входят периоды ухода за ребенком до полутора лет, служба в армии по призыву, отпуска и больничные, которые были у человека во время работы в сельском хозяйстве.

Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. С 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты составляет 8 134,88 рубля, соответственно доплата к пенсии у бывших работников сельскохозяйственной отрасли в этом году равна 2 033,72 рублям.

Отделение СФР по Республике Мордовия обращает внимание на то, что на момент установления доплаты за стаж в сельском хозяйстве пенсионер должен проживать в сельской местности. Далее уже назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии поменял место жительства (например, переехал в город).