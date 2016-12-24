В Мордовии 111 бывших заключенных в этом году нашли работу благодаря Службе занятости

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Освободившихся из мест лишения свободы людей приняли около 20 организаций и предприятий региона. Среди них крупнейшие промышленные компании Мордовии – «ВКМ-Сталь», «Резинотехника», «Ромодановсахар», «Мордовские пенькозаводы», птицефабрика «Атемарская», «Мордовдорстрой» и другие. Соискатели устроились подсобными и дорожными рабочими, электромонтерами, диспетчерами, швеями, упаковщиками.
При подборе рабочего места специалисты Службы занятости учитывали особенности характера, жизненную ситуацию и профессиональные навыки соискателей.
«В Кадровом центре для данной категории граждан разработан клиентский маршрут. Благодаря специалистам Службы занятости каждый третий освободившийся из мест лишения свободы трудоустроен», — отметил заместитель директора Кадрового центра РМ Максим Садовников.
В течение года в рамках сотрудничества Кадрового центра «Работа России» и регионального УФСИН специалисты Службы занятости провели в исправительных колониях выездные консультации, где рассказали освобождающимся о региональном рынке труда, а также провели для них ярмарки вакансий, в том числе аудио-формата.
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