Руководитель Службы судебных приставов по РМ рассказал о механизме списания участникам СВО долгов по кредитам

«Мы должны оправдать доверие людей»
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
17 декабря прошел прямой эфир с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Александром Пеунковым. Главный судебный пристав Мордовии рассказал о возможности списания участникам СВО долгов по кредитам.
Принятый в стране закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших минимум на год контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года, а также их женам.
Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей.
Кроме того, закон уточняет категории граждан, которые освобождаются от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним отнесены военнослужащие, добровольцы и иные участники СВО.
С полной версией прямого эфира можно ознакомиться по ссылке.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в работе XXXII конференции Мордовского регионального отделения «Единой России»
В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом регионального комитета семей воинов Отечества