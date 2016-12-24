Руководитель Службы судебных приставов по РМ рассказал о механизме списания участникам СВО долгов по кредитам

17 декабря прошел прямой эфир с руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ Александром Пеунковым. Главный судебный пристав Мордовии рассказал о возможности списания участникам СВО долгов по кредитам.



Принятый в стране закон прекращает обязательства по кредитным договорам мобилизованных бойцов, призывников (кроме курсантов военных училищ и вузов) и других граждан, заключивших минимум на год контракт о службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года, а также их женам.

Списаны могут быть кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство. При этом сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 миллионов рублей.

Кроме того, закон уточняет категории граждан, которые освобождаются от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним отнесены военнослужащие, добровольцы и иные участники СВО.

С полной версией прямого эфира можно ознакомиться по ссылке.