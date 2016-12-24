В Мордовии действует запрет на использование дронов и других беспилотных летательных аппаратов в личных целях

В преддверии новогодних праздников жителям Мордовии напоминают, что в республике запрещено использовать коптеры, дроны и другие беспилотные летательные аппараты в личных целях. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.

С соответствующим Указом Главы Мордовии можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/33EviB.

Памятка как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов по ссылке https://t.me/otvaga_antiterror/6910.

Также Оперативным штабом Мордовии принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности.

Заметили подозрительных людей или оставленные без присмотра предметы? Звоните по номерам в карточке.