В Мордовии действует запрет на использование дронов и других беспилотных летательных аппаратов в личных целях

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
В преддверии новогодних праздников жителям Мордовии напоминают, что в республике запрещено использовать коптеры, дроны и другие беспилотные летательные аппараты в личных целях. За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная ответственность.
С соответствующим Указом Главы Мордовии можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/33EviB.
Памятка как действовать при обнаружении беспилотных летательных аппаратов по ссылке https://t.me/otvaga_antiterror/6910.
Также Оперативным штабом Мордовии принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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