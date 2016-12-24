В Мордовии инспекторы Росприроднадзора помогли оставшейся без хозяина собаке найти новый дом

Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия откликнулись на просьбу волонтера о помощи для собаки, у которой умер хозяин. Потеряв хозяина, пес Грей остался один на цепи во дворе пустого деревенского дома.

По информации ведомства, волонтер подкармливал животное в течение двух месяцев и пытался найти ему пристанище. На помощь пришли инспекторы Росприроднадзора в РМ и подыскали собаке новое место жительства. Грей теперь живет в новой семье в соседнем селе.