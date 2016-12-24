В Мордовии инспекторы Росприроднадзора помогли оставшейся без хозяина собаке найти новый дом

«У вас очень крутая команда»
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Сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия откликнулись на просьбу волонтера о помощи для собаки, у которой умер хозяин. Потеряв хозяина, пес Грей остался один на цепи во дворе пустого деревенского дома.
По информации ведомства, волонтер подкармливал животное в течение двух месяцев и пытался найти ему пристанище. На помощь пришли инспекторы Росприроднадзора в РМ и подыскали собаке новое место жительства. Грей теперь живет в новой семье в соседнем селе.
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В Саранске открылся обновленный Мордовский республиканский молодежный центр
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