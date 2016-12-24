В Саранске на елочных базарах продают деревья хвойных пород из Мордовии, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края

По информации городской Администрации, в этом году в столице Мордовии елочные базары будут работать на 23 площадках. В продаже представлены деревья хвойных пород из Мордовии, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края.

Торговля будет вестись вплоть по 31 декабря включительно. Стоимость 1 погонного метра хвойных пород составит: сосна – от 600 рублей; ель – 800 рублей.