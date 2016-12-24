В Саранске на елочных базарах продают деревья хвойных пород из Мордовии, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края

«Главная миссия женщины – быть матерью»
В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
По информации городской Администрации, в этом году в столице Мордовии елочные базары будут работать на 23 площадках. В продаже представлены деревья хвойных пород из Мордовии, Пензенской, Ульяновской областей и Пермского края.
Торговля будет вестись вплоть по 31 декабря включительно. Стоимость 1 погонного метра хвойных пород составит: сосна – от 600 рублей; ель – 800 рублей.
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В Доме Республики прошла церемония, приуроченная ко Дню матери
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