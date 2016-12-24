В Саранске заместитель директора строительной организации ответит в суде за мошенничество в особо крупном размере

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 34–летнего заместителя директора строительной организации, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигурант в 2022-2023 годах в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» заключил муниципальные контракты по ремонту двух школ в городе Саранске. При приемке и оплате выполненных работ обвиняемый изготовил подложные акты о стоимости установленных светильников на более дорогие.

Это позволило ему похитить 8,5 млн рублей, которые он потратил на личные нужды - жуликоватый руководитель является фактическим собственником строительной организации.

На основании собранных материалов было расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). В ходе следствия причиненный ущерб фигурантом возмещен в полном объеме.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В информации Следственного комитета по РМ отмечается, что начальник отдела казенного учреждения городского округа Саранск, подписавшая акты выполненных работ по монтажу осветительных приборов без проверки на соответствие проектно-сметной документации, ранее уже выслушала приговор суда за халатность. Женщине было назначено наказание в виде штрафа.