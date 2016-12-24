Глава Мордовии вручил награды победителям и лауреатам конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Мордовии»

Традиционно в конце года подводятся итоги всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии». 16 декабря Глава Мордовии Артём Здунов вручил награды победителям и лауреатам конкурсов.

Руководитель региона отметил, что эти мероприятия дают лучшим производителям региона, выпускающим востребованную и конкурентоспособную продукцию, возможность продемонстрировать свою работу.

«Конкурсы направлены на нашу консолидацию, взаимодействие науки, инженерного, производственного потенциала, обеспечивают имидж предприятий. Каждый патент, каждый документ об охране и защите интеллектуальной собственности – для нас большая победа. Мы везде стремимся показать, что это Мордовия, привязываем географическое наименование, - подчеркнул Артём Здунов. – Мы выполняем и посыл нашего лидера – Президента России: занимать ниши, из которых ушли иностранные компании. Нас объединяет постоянная работа над повышением качества продукции и услуг. Благодарю за участие и прошу не прекращать конкурентную борьбу».

Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» за лечение и социальную реабилитацию участников СВО и диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» присуждены Республиканскому клиническому наркологическому диспансеру. Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия» и диплом лауреата всероссийского конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» присуждены Научно-исследовательскому институту источников света имени А.Н. Лодыгина.

По итогам 27-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» два предприятия Мордовии удостоены высших наград: приз «Лидер качества», а также диплом лауреата в номинации «Продукция производственно-технического назначения» присуждены ООО «ВКМ-Сталь». Призом «Вкус качества», а также дипломом лауреата в номинации «Продовольственные товары» и специальным почетным дипломом «Золотая сотня» отмечен продукт Ликероводочного завода «Саранский».

Почетный знак «За достижения в области качества» присужден ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и ООО «Колобок».

Лауреатами всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» также стали «Консервный завод Саранский», «Сыроваренный завод «Сармич», «Новомилк», «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», «Авангард», «Рузаевский завод химического машиностроения» и «Ромодановосахар».

Руководитель ромодановского предприятия Александр Атласов в ответном слове отметил, что конкурс стимулирует производителей выпускать качественные товары: «Хорошая продукция – это здоровье нашего народа, а это всегда самое главное! Мы продолжим двигаться дальше – держать уровень качества своей продукции, добиваться лучших результатов, чтобы прославлять свое предприятие, родную Мордовию и страну!»

Дипломы конкурса получили «Нефтяная электронная компания», «САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА», «Производственная компания «Промтрактор», «Завод Промметизделий», ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия», Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности и Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

Также в ходе церемонии были подведены итоги республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2024 года. Награды призерам вручил вице-премьер Правительства РМ Батыр Эмеев.

Дипломы лауреатов присуждены: в номинации «Продукция производственно-технического назначения» - ООО «Ликсенс», в номинации «Продовольственные товары» - ЗАО «Рузово» и ООО «Овер Фарма», в номинации «Изделия народных и художественных промыслов» - ООО «Шумбрат». В номинации «Услуги для населения» лауреатами стали Республиканская клиническая больница № 5, Государственный архив документов по личному составу Республики Мордовия, ООО «ВЕГА ДЕНТ» и «ВЕГА ДЕНТ+».