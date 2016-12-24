10 участников первого потока программы «Время героев» вошли в обновленный состав совета партии «Единая Россия»

Выпускниками первого потока стали 83 человека, из них 6 участников вошли в состав Высшего совета «Единой России» и 4 участника – в состав Генерального совета «Единой России».

Программа «Время героев» готовит военных к работе в органах власти и госкомпаниях. После соответствующего обучения и повышения квалификации доверить им могут доверить ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении, в управлении регионами и на предприятиях.

Участники программы из регионов, вошедшие в совет ЕР: Северная Осетия – Герой Российской Федерации Юрий Абаев (Высший совет), Севастополь – Герой Российской Федерации, депутат заксобрания города Севастополь Роман Кулаков (Генсовет), Нижний Новгород – Кавалер трех орденов Мужества, председатель городской Думы города Нижний Новгород Евгений Чинцов (Генсовет), Омская область – Герой Российской Федерации, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян (Высший совет), Рязанская область – Герой Российской Федерации Владислав Головин (Высший совет), Кировская область – Герой Российской Федерации Андрей Митяшин (Высший совет), Кемеровская область – Кавалер трёх орденов Мужества Александр Тихонов (Высший совет).



Для участников программы обучение построено по принципу чередования учебных модулей и стажировки в органах власти.



