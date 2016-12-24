11 региональных предприятий получили сертификаты на право использования графического знака «Бренд товаров Республики Мордовия»

Межведомственная комиссия в составе руководителей федеральных и региональных органов государственной власти, государственных учреждений и общественных организаций Мордовии, утвердила за 11 предприятиями региона право использования графического знака «Бренд товаров Республики Мордовия».

Сертификаты из рук первого заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александра Анохина получили представители следующих предприятий:

- ОАО «Птицефабрика «Атемарская»

- ЗАО «Рузово»

- ООО «Ромодановосахар»

- ООО «Магма-Керамик»

- АО «Лато»

- ООО «НовоМилк»

- ООО «Эм-Кат»

- ООО «Эм-Пласт»

- ООО «Овер-Фарма»

- ООО «Ликероводочный завод «Саранский»

- ООО «Горизонт».

Сертификат является отличительным знаком качественной продукции, производимой в нашей республике.