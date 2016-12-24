11 региональных предприятий получили сертификаты на право использования графического знака «Бренд товаров Республики Мордовия»

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Межведомственная комиссия в составе руководителей федеральных и региональных органов государственной власти, государственных учреждений и общественных организаций Мордовии, утвердила за 11 предприятиями региона право использования графического знака «Бренд товаров Республики Мордовия».
Сертификаты из рук первого заместителя Министра экономики, торговли и предпринимательства Мордовии Александра Анохина получили представители следующих предприятий:
- ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
- ЗАО «Рузово»
- ООО «Ромодановосахар»
- ООО «Магма-Керамик»
- АО «Лато»
- ООО «НовоМилк»
- ООО «Эм-Кат»
- ООО «Эм-Пласт»
- ООО «Овер-Фарма»
- ООО «Ликероводочный завод «Саранский»
- ООО «Горизонт».
Сертификат является отличительным знаком качественной продукции, производимой в нашей республике.
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