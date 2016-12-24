Двое парней из Ялги для своих нужд приобрели у наркодельцов гашиш на 100 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, днем 10 декабря при отработке оперативной информации сотрудниками УНК на автодороге «Нижний Новгород – Арзамас –Исса – Пенза – Саратов» в Лямбирском районе был остановлен автомобиль «Ниссан». В качестве пассажиров в иномарке передвигались двое жителей поселка Ялга, 2000 и 2002 годов рождения. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили у одного из них полимерный пакет с наркотическим средством гашиш массой 94,31 гр.

Как пояснили молодые люди, они через интернет-магазин в складчину за 100 тысяч рублей заказали оптовую партию запрещенного вещества для своих нужд.

После получения координат тайника приятели попросили товарища отвезти их по нужному адресу в Нижегородскую область. На обратном пути иномарка была остановлена сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения жители Ялги отказались.

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, наркотических средств», решается вопрос об избрании меры пресечения.