Для предпринимателей Мордовии проведут семинар на тему «Выгорание в бизнесе: перезапустить или закрыть?»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям региона. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» на площадке центра пройдет бесплатный воркшоп на тему «Выгорание в бизнесе: перезапустить или закрыть?».

Семинар в рамках конкурса «Мой добрый бизнес» поможет увидеть бизнес под новым углом. Социальный предприниматель, руководитель и основатель Центра обучения и наставничества V13 Виктория Гладких, которая является спикером семинара, расскажет участникам о причинах и симптомах выгорания бизнеса, познакомит с практическими инструментами для перезагрузки своего дела, разберет успехи уходящего года и определит пути для успешного развития в 2025 году.

Воркшоп - отличная возможность для участников конкурса «Мой добрый бизнес» и социально активных предпринимателей переосмыслить подходы к ведению бизнеса и укрепить свои позиции на рынке.

Семинар состоится 13 декабря в 10:00 по адресу в Саранске: ул. Московская, 14, «Колонный зал».

Для участия необходима регистрация: https://clck.ru/3FBe4m.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.