Музей имени Эрьзи вошел в первую десятку лидеров голосования за символ новой банкноты в 1000 рублей

Банк России с 29 ноября по 12 декабря проводил онлайн-голосование за символы для оборотной стороны банкноты номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу.

Сейчас регулятор опубликовал результаты голосования. В нем победил скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор».

За «Метеор» проголосовали более 147 тысяч граждан страны, второе место занял Дворец земледельцев в городе Казани с количеством голосов в 131 501. В тройке лидеров также Саратовский автомобильный мост через реку Волгу – его поддержали более 115 тысяч россиян.

Участвовавший в отборе символов для банкноты Музей имени Эрьзи вошел в первую десятку лидеров голосования. За музей всемирного известного скульптора отдали свои голоса более 12,5 тысяч человек.