В Мордовии стоимость традиционного салата «Оливье» вновь оказалась одной из самых низких в стране

Центр стратегических разработок представил индекс новогоднего салата «Оливье». Для этого эксперты сделали подборку из трех разновидностей салата, в зависимости от предпочтения россиян – колбаса, рыба или вегетарианский.

Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции– цена набора продуктов входящих в его состав выросла в среднем по стране на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек.

При этом самым недорогим оливье можно условно назвать тот, что будут делать домохозяйки в Липецкой области – около 179 рублей, Республике Мордовия – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году будет в Чукотском автономном округе – около 524 рублей.

Самый дорогой вид оливье с «деликатесной» рыбой обойдется для домохозяйств в среднем по стране в 654 рубля 53 копейки.

Самым недорогим оливье остается вегетарианский. Его средняя цена в России составила 193 рубля 23 копейки.

Все расчеты стоимости салатов были сделаны на основе официальных данных – опубликованных цен на продукты на ресурсах Росстата и ограничены набором тех товаров, которые занимают заметную долю в потреблении по данным статистики.