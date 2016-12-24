Жительнице Саранска не дали украсть в супермаркете спиртное на 5 тысяч рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия задержали гражданку 1987 года рождения, по подозрению в совершении кражи.

По информации ведомства, накануне около шести часов вечера, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о противоправных действиях посетительницы сетевого магазина по улице Полежаева.

К оперативно прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился работник торгового точки, который пояснил, что заметил, как женщина взяла с витрины 4 бутылки элитного алкоголя, спрятала их в сумку и попыталась покинуть торговый зал мимо кассы. Ущерб торговой точке составил около 5000 рублей.

Росгвардейцы задержали правонарушительницу и для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции.