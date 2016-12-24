Российские «Кулибины» могут помочь Вооруженным силам РФ и получить финансирование на свои разработки

Чтобы поддержать российских бойцов и приблизить победу Народный фронт создал «Кулибин клуб», который объединит талантливых разработчиков и малые конструкторские бюро. Здесь проводится отбор, тестирование и поддержка серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО.

Также работу клуба поддерживает Министерство обороны России. На полигонах регулярно проводятся испытания новых разработок. Апробацию и тестирование прошли больше 300 изобретений, а Народный фронт передал нашим бойцам больше 100 тыс. изделий.

Фонд перспективных исследований готов поддержать разработки в области промышленных образцов БПЛА и противодействия БПЛА противника, новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА, наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров, аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя и других направлений.

Заявителями для финансирования могут выступать юрлица, являющееся резидентами Российской Федерации, созданные без участия иностранных или международных организаций, иностранных граждан, а также индивидуальные предприниматели, творческие коллективы, состоящие из граждан РФ, физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Заявки принимаются на постоянной основе по электронной почте: or@fpi.gov.ru. После первичного обращения отправителю вышлют подробную информацию о порядке рассмотрения заявок.