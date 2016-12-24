«С чего начинается Родина»: Продолжается заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона

Продолжается традиционный заочный конкурс Всероссийского фестиваля авторской песни Гринландия» им. И.Д. Кобзона. Конкурс «Гринландия» посвящен 80-летнему юбилею Великой Победы

«С чего начинается Родина» – эта строчка известной песни из кинофильма «Щит и Меч» стала названием и основной темой конкурса.

Фестиваль «Гринландия», председателем которого является депутат Госдумы Олег Валенчук, – это яркое событие, прочно вошедшее в культурную жизнь не только Кировской области, но и всей страны.

Его истоки уходят в далекие 80-е годы, когда на живописном берегу реки Быстрицы, среди холмов и лесов Вятского края, впервые стали собираться поклонники авторской песни. С тех пор накануне третьих выходных июля эта местность превращается в настоящий палаточный город – живой центр культуры, общения и спорта. За четыре дня через фестивальную поляну проходят более 200 тысяч любителей хорошей песни и активного отдыха со всей России.

Сегодня «Гринландия» – не просто летний фестиваль. С 2010 года это круглогодичный патриотический проект, неотъемлемой частью которого стали заочные конкурсы. Они предоставляют уникальную возможность проявить себя всем талантливым людям, независимо от места проживания.

В новом фестивальном сезоне главная тема заочного конкурса – 80-летие Победы над фашистскими захватчиками. Великая Победа стала возможной только благодаря единению всего нашего народа на основе духовных идеалов, заложенных предками. Поэтому тему конкурса предлагается раскрыть через такие вечные понятия, как любовь к большой и малой Родине, к родным и близким, чувство долга и верность Отечеству, дружба и взаимовыручка.

Сегодня, когда некоторые представители Запада пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, на первый план выходит тема памяти, – говорит Олег Валенчук. – Участие в конкурсе – значимый вклад каждого в укрепление суверенитета, справедливости, безопасности и благополучия России, в защиту высшего исторического права нашей страны быть сильной и независимой державой на мировой арене.

Конкурс призван стать объединяющей силой, вдохновляя на творческое самовыражение и поддерживая патриотические чувства, которые являются основой национального единства и сплоченности.

В этом году оргкомитет ввел две специальные номинации, в которых участвуют песни, стихи, видеоклипы и социальные видеоролики:

«Этот день Победы!» (произведения, посвященные 80-летию Великой Победы);

«СВОих Россия не бросает!» (произведения в поддержку участников специальной военной операции).

С остальными номинациями и положением о заочном конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте «Гринландии» grinlandia.ru.

Заявки на заочный конкурс принимаются с 15 ноября 2024г. по 30 марта 2025г. по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «ВКонтакте» vk.com/grinlandia_fest.

По итогам каждого месяца будут определяться дипломанты. Из их числа жюри конкурса, которое возглавляют заслуженный артист России Сергей Трофимов и популярный поэт-песенник Александр Шаганов, назовет имена лауреатов в каждой номинации.

Все лауреаты получат денежные призы в размере 30000 рублей и возможность выступить на одной из сцен Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона, который пройдет 18-20 июля 2025 года.