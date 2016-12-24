Жители Мордовии добровольно передали для бойцов СВО более 245 гражданских ружей и свыше 8 тысяч патронов

«Спасибо за совместную работу!»
Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РМ оказывают содействие гражданам региона в безвозмездной передаче охотничьих гладкоствольных ружей в подразделения Министерства обороны РФ, которые участвуют в специальной военной операции.
В соответствии с законом, граждане Российской Федерации имеют право дарить находящееся у них на законных основаниях оружие государственным военизированным организациям. Владельцы могут безвозмездно передать для нужд СВО огнестрельное длинноствольное оружие через подразделения лицензионно-разрешительной работы.
Отмечается, что за пять месяцев этого года неравнодушные жители республики передали на нужды военнослужащих уже более 245 гражданских ружей и свыше 8000 патронов к ним.
Подробную консультацию можно получить в подразделениях Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия, а также по телефонам: 8(8342) 33-43-84, 44-44-81.
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Глава Мордовии встретился с представителями волонтерского движения республики
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